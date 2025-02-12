Ник Райт: «Поддержка Дончича со стороны Новицки многое говорит о том, правдивы ли слухи о лени словенца»

По мнению телеведущего, появление главного игрока в истории «Мэверикс» на первом матче словенца за «Лейкерс» говорит о том, что распространяемые слухи о плохой дисциплине Дончича не соответствуют действительностию «Дирк знает и понимает «Мэверикс» как никто другой.