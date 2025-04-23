Чистые мосты — комфортный город: в Иркутске активно приводят в порядок мостовые сооружения

В Иркутске приводят в порядок мосты и путепроводы: рабочие моют, красят и убирают мусор. В рамках поручения мэра Руслана Болотова, сотрудники МУП «Служба эксплуатации мостов» и подрядные организации ежедневно проводят очистку мостовых сооружений.