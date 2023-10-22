МИД России: выдача туристических виз европейцам выросла на 57%

Россия за первые девять месяцев этого года выдала в странах Европы на 57% больше виз, чем за аналогичный период прошлого года, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
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