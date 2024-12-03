Бывший вице-мэр Терешкова стала руководителем аппарата реготделения ЛДПР

Анна Терешкова в новом статусе займется взаимодействием с органами государственной власти. Бывший вице-мэр Новосибирска, а ныне директор Новосибирской государственной филармонии Анна Терешкова стала руководителем аппарата регионального отделения ЛДПР.
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