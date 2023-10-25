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Марочко заявил, что ВСУ имитируют штурмы на Краснолиманском направлении

Марочко заявил, что ВСУ имитируют штурмы на Краснолиманском направлении

Украинские военные начали имитировать атаки на Вооруженные силы РФ и оборудовать ложные позиции на Краснолиманском направлении, заявил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

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