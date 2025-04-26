В Госдуме призвали помешать Киеву повторить чернобыльскую катастрофу

Повторения чернобыльской катастрофы по вине киевского режима призвал не допустить лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов в день памяти о чернобыльской трагедии, 26 апреля сообщает РИА Новости.
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