Песков указал на значительный уровень конфронтации вокруг РФ

Уровень конфронтации вокруг России можно назвать значительным. Об этом 26 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о близости к угрозе суверенитета РФ на сегодняшний день.
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