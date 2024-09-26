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Песков указал на значительный уровень конфронтации вокруг РФ

Песков указал на значительный уровень конфронтации вокруг РФ

Уровень конфронтации вокруг России можно назвать значительным. Об этом 26 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о близости к угрозе суверенитета РФ на сегодняшний день.

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