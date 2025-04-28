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Интересные поделки из пней, которые улучшат внешний вид дачного участка

Интересные поделки из пней, которые улучшат внешний вид дачного участка

Дачный сезон уже начался, и многие из нас отправились на собственные участки наводить красоту. Но что, если на участке находится засохшее дерево? Или то, что просто перестало вас радовать? Выкорчевывать или оставить пенек? Многие не любят пеньки, думая, что они испортят внешний вид участка.

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