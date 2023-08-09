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Остин Ривз: «Леброн заслуживает статую от «Лейкерс». Считаю его лучшим игроком всех времен»

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз считает, что у клуба есть все основания установить статую в честь лидера команды Леброна Джеймса после завершения карьеры.

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