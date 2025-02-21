Михаил Сергачев: Овечкин — креативный игрок с неожиданными бросками

Защитник «Юты» рассказал о своем опыте игры против знаменитого хоккеиста. По мнению Михаила Сергачева, не раз игравшего против Александра Овечкина, капитан «Вашингтона», несмотря на свои 39 лет, стал еще более креативным в атаке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии