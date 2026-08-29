БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 622 подписчика

«Убивай русских!»: туристов из РФ жестоко избили в Абхазии на глазах детей

«Убивай русских!»: туристов из РФ жестоко избили в Абхазии на глазах детей

Виктор АнисимовПросто неравнодушный человек. (И какого хрена они туда едут? Там русофобия сплошная.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя михаил михайлов
михаил михайлов

Интересно, кто это все разгоняет? я вот только вернулся из Абхазии, был и два раза на джипинге, все прекрасно, ответственные и доброжелательные люди, а что за некоторых  российских туристов, то поручится не могу, навидался всяких и в Абхазии и в Турции да и на российском побережье, а впрочем почитав комментарии удивляться нечему

Профиль пользователя Chilipeper
Chilipeperизменено

Зато как часто слышно: Там хорошо! Там дёшево! Вот вам ваша дешевизна. Мало того, что сами прутся, так ещё и детей тащат. Уже 100500 раз было написано про их к нам отношение - всё не впрок. И, кстати, раз себя так ведут, было бы неплохо лишить их российских паспортов со всеми вытекающими. А то там вся Абхазия "дорогие россияне". Очередные