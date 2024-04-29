Infinix представил новый геймерский смартфон GT 20 Pro

Вчера состоялась презентация нового игрового телефона Infinix GT 20 Pro. Эта модель является преемником прошлогоднего GT 10 Pro и представляет собой высокотехнологичное устройство, ориентированное на геймеров.
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