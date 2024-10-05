5 октября в России отмечается День учителя. С 1994 года, по рекомендации ЮНЕСКО, празднуется почти в ста странах и считается всемирным.
День учителя
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5 октября в России отмечается День учителя. С 1994 года, по рекомендации ЮНЕСКО, празднуется почти в ста странах и считается всемирным.
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