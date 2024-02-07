В Барнауле за 2023 год выявили почти 250 экономических преступлений

Их совершали в сфере образования, здравоохранения, дорожного строительства, агропромышленного и оборонно-промышленного комплекса В 2023 году в Барнауле правоохранители выявили 473 преступления в различных отраслях экономики, каждое второе – тяжкого или особо тяжкого состава.