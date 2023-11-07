Кольский полуостров, п. Лодейное, пляж "Яйца Дракона"

небольшой участок Баренцева моря, возле п. Лодейного в Териберке, покрыт камнями, которые годами обтачивались водой, а результату этой работы и дал название этому месту иногда попадаются забавные "яйца с прическами"))) но это были фотки, в белую полярную ночь.