Кольский полуостров, п. Лодейное, пляж "Яйца Дракона"

небольшой участок Баренцева моря, возле п. Лодейного в Териберке, покрыт камнями, которые годами обтачивались водой, а результату этой работы и дал название этому месту иногда попадаются забавные "яйца с прическами"))) но это были фотки, в белую полярную ночь.
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