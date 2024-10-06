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Микротурбинные электростанции: выпуск увеличен в пять раз

Микротурбинные электростанции: выпуск увеличен в пять раз

Компания «Калужский двигатель», производитель газотурбинных двигателей и автономных средств электроснабжения, увеличила в 5,6 раза, до 28 единиц в год, выпуск газотурбинных электростанций (ГТЭС) номинальной мощностью 100 кВт.

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