Микротурбинные электростанции: выпуск увеличен в пять раз

Компания «Калужский двигатель», производитель газотурбинных двигателей и автономных средств электроснабжения, увеличила в 5,6 раза, до 28 единиц в год, выпуск газотурбинных электростанций (ГТЭС) номинальной мощностью 100 кВт.
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