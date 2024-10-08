Crew Dragon с россиянином Гребёнкиным вернётся на Землю 13 октября

Расстыковку корабля Crew Dragon от МКС перенесли на 13 октября из-за погоды, заявили в «Роскосмосе». «Расстыковка от МКС корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8, в состав которого входит космонавт «Роскосмоса» Александр Гребёнкин, отложена на 13 октября из-за погодных условий», — говорится в сообщении госкорпорации.