Crew Dragon с россиянином Гребёнкиным вернётся на Землю 13 октября

Расстыковку корабля Crew Dragon от МКС перенесли на 13 октября из-за погоды, заявили в «Роскосмосе». «Расстыковка от МКС корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8, в состав которого входит космонавт «Роскосмоса» Александр Гребёнкин, отложена на 13 октября из-за погодных условий», — говорится в сообщении госкорпорации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии