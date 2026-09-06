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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тьен вышел на Хачанова в 1/8 финала US Open

Лернер Тьен обыграл Якуба Меньшика в третьем круге US Open – 6:3, 1:6, 6:7(2), 6:3, 6:4. В четвертом сете Тьен уступал 0:2 с брейком и 15:40 по ходу третьего гейма.

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