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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бояринцев о «Спартаке» в РПЛ: «Будет подвиг, если клуб возьмет бронзу. Игра далека от того, что было в осенней части»

Бояринцев о «Спартаке» в РПЛ: «Будет подвиг, если клуб возьмет бронзу. Игра далека от того, что было в осенней части»

Красно-белые занимают 4-е место в таблице чемпионата России с 51 очком после 27 игр. Команда Деяна Станковича отстает от ЦСКА, который идет третьим, на 4 очка.

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