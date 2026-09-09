Трамп: АдГ набрала силу в Германии из-за усталости людей от миграционных законов

Популисты начали набирать силу в Германии из-за ужасных миграционных законов, принятых нынешними властями.
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