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Милана Стар рассекретила подаренную на 15-летие квартиру за 42 млн рублей

Милана Стар рассекретила подаренную на 15-летие квартиру за 42 млн рублей

16-летняя Милана Стар, дочь звезды «Универа» Виталия Гогунского, впервые показала квартиру, которую получила в подарок от матери Ирины Маирко на 15-летие.

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