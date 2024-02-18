Орловцам в состоянии алкогольного опьянения запретили выгуливать собак

Региональное правительство утвердило перечень требований к содержанию и выгулу домашних животных. Они не распространяются на служебных животных, собак-проводников и животных – участников культурно-зрелищных мероприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии