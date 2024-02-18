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Орловцам в состоянии алкогольного опьянения запретили выгуливать собак

Орловцам в состоянии алкогольного опьянения запретили выгуливать собак

Региональное правительство утвердило перечень требований к содержанию и выгулу домашних животных. Они не распространяются на служебных животных, собак-проводников и животных – участников культурно-зрелищных мероприятий.

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