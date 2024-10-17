Опорно-пусковая установка "Джигит" с тепловизионным прицелом "Зарница", выполненная на базе мотовездехода Desertcross 100-3.
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Опорно-пусковая установка "Джигит" с тепловизионным прицелом "Зарница", выполненная на базе мотовездехода Desertcross 100-3.
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