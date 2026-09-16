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Молодой уралец угнал машину у ветерана СВО, а потом явился с матерью в полицию давать показания и извиняться

Молодой уралец угнал машину у ветерана СВО, а потом явился с матерью в полицию давать показания и извиняться

В Каменске-Уральском полиция задержала и поместила под стражу местного ранее судимого жителя 2005 года рождения.

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