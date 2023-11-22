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В Рязанской области состоялась государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства

О том, как она была организована, рассказали руководитель министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области Михаил Майоров и директор Центра государственной кадастровой оценки Оксана Тишина.

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