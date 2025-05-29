БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Астурия, «колыбель Реконкисты»

Астурия, «колыбель Реконкисты»

Хосе Касадо дель Алисаль. Святой Иаков в битве против мавров при Клавихо, фреска церкви Сан-Франциско-Эль-Гранде, Мадрид Испания – страна, которая, словно мозаика, была когда-то сложена из очень разных провинций.

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