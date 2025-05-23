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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Озил – Модричу: «Хладнокровный, изящный и всегда на шаг впереди. Твоя игра навсегда останется в памяти»

Накануне хорватский полузащитник сообщил, что покинет «Реал» по окончании сезона. «И вместе выходить на поле, и наблюдать за тем, как ты контролируешь игру с недюжинным интеллектом и элегантностью – это всегда было чем-то особенным, Лука.

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