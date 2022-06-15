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"Это уже за рамками": Япония решилась на новый неожиданный шаг к России

"Это уже за рамками": Япония решилась на новый неожиданный шаг к России

Япония решилась на новый неожиданный шаг к России. Речь идет о дальнейшем сотрудничестве и переговорах с РФ по поводу соглашения о промысле морских ресурсов на юге Курил.

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