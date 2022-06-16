НБА представила мини-фильм о 5-м матче финальной серии

НБА представила мини-фильм о пятом матче финальной серии плей-офф «Голден Стэйт» – «Бостон». Несмотря на 0 из 9 из-за дуги у Стефена Карри, «Уорриорз» удалось выиграть четвертую четверть со счетом 29:20 и добиться общей победы – 104:94, 3-2.
НБА представила мини-фильм о пятом матче финальной серии плей-офф «Голден Стэйт» – «Бостон». Несмотря на 0 из 9 из-за дуги у Стефена Карри, «Уорриорз» удалось выиграть четвертую четверть со счетом 29:20 и добиться общей победы – 104:94, 3-2.
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