Орбан рассказал о худшем сценарии с ядерным оружием

Орбан заявил, что на Украине могут развернуться худшие сценарии Хотя европейские политики и считают ядерное оружие средством сдерживания, могут реализоваться самые худшие сценарии, о которых на Западе не думали в начале украинского конфликта.
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