10 гениальных советов по использованию меда не по прямому назначению

«Мед если есть, то его сразу нет» — тайну его стремительного исчезновения не смог разгадать даже самый главный сладкоежка Винни-Пух, но мы догадываемся, куда так бесследно испаряется это вкуснейшее лакомство.
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