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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Азербайджан проиграл дома Гаити 0:3 в товарищеском матче. У сборной 6 поражений в 7 играх при Сантуше и 0 побед

Всего под руководством тренера Фернанду Сантуша азербайджанцы потерпели 6 поражений при одной ничьей и общей разнице голов 3:20.

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