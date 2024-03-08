Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил женщин с Международным женским днем 8 марта.«8 марта для нас, мужчин, особенный день, обычно сдержанный и немногословный, но в этот день мы готовы вновь и вновь признаваться вам в своих искренних чувствах.