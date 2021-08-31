Эксклюзив

30 079 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дым Дымыч
    В название вкралась ошибка. Бог не создавал людей, так как они существовали задолго до убийства Каином Авеля. Бог со...Ученые доказывают...
  • Кто Где
    Пиз...ть не мешки ворочать. Наука ценна только тогда, когда открытые "законы" позволяют предсказывать ситуацию напере...Значение казней е...
  • Андрей Тараканов
    Извечная тема - гений не терпит гениальности рядом с собой, но не от зависти, а от природы самой гениальности.Владимир Набоков:...

Ученые доказывают: Бог создал только людей

Ученые доказывают: Бог создал только людей

Ученые доказывают: Бог создал только людей Инопланетяне к нам не прилетают лишь потому, что их нет. Не было и не будет.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Дым Дымыч
В название вкралась ошибка. Бог не создавал людей, так как они существовали задолго до убийства Каином Авеля. Бог создал человека как сына божьего. А чтобы люди не убили Каина, когда он "пошёл" к ним, Бог дал ему охранную грамоту.

Картина дня

наверх