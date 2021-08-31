Ученые доказывают: Бог создал только людей

ЭксклюзивПрогрессУченые доказывают: Бог создал только людейУченые доказывают: Бог создал только людей Инопланетяне к нам не прилетают лишь потому, что их нет. Не было и не будет.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДым ДымычВ название вкралась ошибка. Бог не создавал людей, так как они существовали задолго до убийства Каином Авеля. Бог создал человека как сына божьего. А чтобы люди не убили Каина, когда он "пошёл" к ним, Бог дал ему охранную грамоту.Комментировать
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