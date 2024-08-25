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Крымская газета

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Охотник под прикрытием жены, хитрые браконьеры и встречи с дикими животными: будни крымского охотничьего инспектора

Охотник под прикрытием жены, хитрые браконьеры и встречи с дикими животными: будни крымского охотничьего инспектора

«Знаю каждого зайца…» Производственный охотничий инспектор Крымского республиканского центра развития любительской и спортивной охоты Геннадий Стобород рассказал нам о своих встречах с браконьерами и дикими животными.

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