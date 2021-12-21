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Важен бустер, заражение идёт быстрее: что уже сейчас можно сказать об «омикроне»?

Важен бустер, заражение идёт быстрее: что уже сейчас можно сказать об «омикроне»?

Пандемия COVID-19 снова начинает полыхать в США и других странах. И хоть теперь у нас есть гораздо больше средств борьбы с вирусом, чем прошлой зимой (вакцины, лекарства, меры), появление варианта «омикрон» очень сильно подпортило примерно всё.

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