Свалки, сады и нехватка корма меняют поведение медведей

На контакты медведей с людьми влияет деятельность человека и нехватка естественного корма — свалки отходов, огороды, сады, пасеки привлекают хищников, особенно самок с медвежатами, сообщило РИАМО со ссылкой на мнение эксперта по экобезопасности.
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