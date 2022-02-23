Депортация или геноцид героического чеченского и ингушского народов ?

Уважаемые друзья!Сегодня день памяти трагической даты 23 февраля 1944 г. депортации , а точнее геноцида палачом народов Сталиным ,героического чеченского и ингушского народов ! Посмотрите на слезы этой пожилой женщины , которая прощается со своей Родиной и оплакивает жестоко убиенных кровожадными и жестокими сталинскими душегубами своих соотечественников , которые противились этой антинародной и нечеловеческой операции «Чечевица» !Смотря на слезы этой несчастной матери , сердце кровью обливается и хочется на века проклясть иуду и палача народов Сталина,безнаказанно плававшего в море крови наших отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер!К сожалению, единственным «наказанием» Сталина стало, вынесенное из Мавзолея его «зловещее тело» со снятием золотых погон генералиссимуса, звезды Героя Социалистического Труда и замена золотых пуговиц на мундире латунными.