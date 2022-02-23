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Депортация или геноцид героического чеченского и ингушского народов ?

Депортация или геноцид героического чеченского и ингушского народов ?

  Уважаемые друзья!Сегодня день памяти  трагической даты 23 февраля 1944 г. депортации , а точнее геноцида палачом народов Сталиным ,героического  чеченского и ингушского народов ! Посмотрите на слезы этой пожилой женщины , которая прощается со своей Родиной и оплакивает жестоко  убиенных кровожадными  и жестокими  сталинскими душегубами  своих соотечественников , которые противились этой антинародной и нечеловеческой операции «Чечевица» !Смотря на слезы этой несчастной матери , сердце кровью обливается и хочется на века  проклясть иуду и палача народов Сталина,безнаказанно плававшего  в море крови наших отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер!К сожалению,  единственным «наказанием»  Сталина стало, вынесенное  из Мавзолея его «зловещее тело» со снятием золотых погон генералиссимуса, звезды Героя Социалистического Труда и замена золотых пуговиц на мундире  латунными.

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