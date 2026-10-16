16 октября отмечают День шефа. Сотрудники готовят поздравления и выбирают подарки, а мы собрали 20 мемов, которые поднимут настроение и вам, и вашему начальнику.
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