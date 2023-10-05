Госдума: снимать видео на избирательных участках позволят только имеющим право

Председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в четверг заявил о том, что поправки в закон о выборах президента России внесены в нижнюю палату парламента.
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