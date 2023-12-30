В России заявили о готовности к диалогу по замороженным активам

В МИД РФ заявили о готовности России к диалогу о взаимном обмене замороженными активами. Однако, по словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, Москва, предложившая схему взаимного обмена, готова к любому развитию ситуации с замороженными активами.