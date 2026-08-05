📷❗️Компания противника SkyFall, ранее представившая перехватчик P1-SUN и гексакоптер Vampire, анонсировала новый дрон среднего класса, относящийся к категории middle strike.
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📷❗️Компания противника SkyFall, ранее представившая перехватчик P1-SUN и гексакоптер Vampire, анонсировала новый дрон среднего класса, относящийся к категории middle strike.