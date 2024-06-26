Власти Сочи хотят снести 6-этажный жилой дом с почти 60-ю проданными и заселенными квартирами

Власти Сочи хотят снести 6-этажный жилой дом с почти 60-ю проданными и заселенными квартирамиЧетвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе определение Краснодарского краевого суда о сносе шестиэтажного дома на улице Тюльпанов в Адлерском районе Сочи, рядом с совхозом «Южные культуры».