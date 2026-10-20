Crude Oil on the Move Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! CME_Group Over the past month, crude oil futures have experienced significant upward pressure and heightened volatility, driven primarily by escalating geopolitical risks in key transit corridors alongside tightening global inventories.
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