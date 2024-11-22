Ефимов: правообладателями жилья по реновации стали 167 тыс. человек

Со старта программы реновации в 2017 году правообладателями нового жилья стали 166,9 тыс. жителей столицы из 1069 старых домов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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