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Ефимов: правообладателями жилья по реновации стали 167 тыс. человек

Ефимов: правообладателями жилья по реновации стали 167 тыс. человек

Со старта программы реновации в 2017 году правообладателями нового жилья стали 166,9 тыс. жителей столицы из 1069 старых домов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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