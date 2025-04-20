МИД Украины требует от американского телеканала извинений за «российский» Киев

Канал Fox News транслировал пасхальную литургию из Михайловского Златоверхого монастыря и назвал Киев частью Российский Федерации Представитель МИД Украины Георгий Тихий на своей странице в Х написал, что если эта подпись появилась в результате ошибки, а не в качестве сознательного политического заявления, то «следует извиниться и расследовать, кто сделал ошибку».