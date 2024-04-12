Сегодня в Астраханской области отключать электричество будут только в городах

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В пятницу, 12 апреля, плановые отключения электричества коснутся трех городов Астраханской области: Астрахань – с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 16:00, с 09:00 до 18:00, с 13:00 до 20:00; Ахтубинск – с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00; Харабали - с 08:30 до 14:00.