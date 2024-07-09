В Тверской области состоится традиционный музыкальный фестиваль, посвящённый 122-летию со дня рождения Сергея Лемешева

13 июля в деревне Князево Калининского округа состоится 37-й музыкальный фестиваль «Вижу чудное приволье» (0+), посвящённый 122-летию со дня рождения знаменитого тенора, уроженца Верхневолжья Сергея Лемешева.
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