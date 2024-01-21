Кафе горело в поселке Листвянка ночью 21 января

В поселке Листвянка в ночь на 21 января произошел пожар в кафе «Подкова». Огонь не смог распространиться на соседние постройки, благодаря действиям пожарных, однако само здание кафе серьезно повреждено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.