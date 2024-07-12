В Мариинском театре состоится мировая премьера Кантаты Феликса Кругликова

Мариинский театр представит мировую премьеру Кантаты Феликса Кругликова на стихи Марины Цветаевой. Произведение будет исполнено в Концертном зале театра под управлением Константина Рылова, сообщает пресс-служба театра.
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